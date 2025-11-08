Чи потрібно ФОПу платити ПДВ за комісію, яку утримав платіжний сервіс — роз’яснення податкової

ФОП не повинен нараховувати та сплачувати ПДВ при отриманні послуг від платіжних сервісів або операторів платіжних систем, незалежно від резидентного статусу постачальника таких послуг.

Податкова служба надала роз’яснення щодо сплати ПДВ фізичними особами-підприємцями за послуги платіжних сервісів.

Зазначається, що для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання послуг з виконання платіжних операцій, відповідно до п. 186.4 ПКУ, є місце реєстрації їх постачальника.

Таким чином, якщо операції з надання послуг з виконання платіжних операцій, надаються ФОПу резидентами – надавачами платіжних послуг, операторами платіжних систем, то місцем постачання таких послуг є митна територія України. При цьому операції з постачання таких послуг згідно з пп. 196.1.5 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо операції з надання послуг з виконання платіжних операцій надаються ФОПу нерезидентами, то місце постачання таких послуг визначається за межами митної території і такі операції також не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Отже, ФОПу при придбанні послуг у надавачів платіжних послуг, операторів платіжних систем нараховувати та сплачувати ПДВ за такими операціями не потрібно, незалежно від того, постачальник таких послуг є резидентом, чи нерезидентом.

