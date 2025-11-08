Практика судів
Кабмін підтримав ініціативу щодо контролю за дотриманням цифрової доступності — що передбачається

11:03, 8 листопада 2025
Кабінет Міністрів У схвалив законопроект «Про цифрову доступність в Україні».
Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про цифрову доступність в Україні», спрямований на створення ефективного механізму забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів, онлайн-ресурсів та електронних послуг для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю або іншими функціональними порушеннями. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом пропонується врегулювати питання сфер застосування вимог цифрової доступності, субʼєктів, на яких поширюватиметься дія цього закону, повноважень компетентного органу щодо забезпечення додержання вимог законодавства про цифрову доступність, моніторингу додержання вимог цифрової доступності тощо.

Пропонується встановити вимоги цифрової доступності при наданні електронних послуг населенню, розміщенні електронних документів на онлайн-ресурсах, створенні, модернізації, розвитку, адмініструванні і забезпеченні функціонування інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, визначені національним стандартом ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ».

Також пропонується передбачити обовʼязок субʼєктів публікувати та оновлювати детальну, вичерпну та зрозумілу заяву (декларацію) про відповідність вимогам цифрової доступності своїх онлайн-ресурсів, визначених законопроектом, та передбачається проведення моніторингу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, у порядку, що встановлює КМУ, а також визначаються повноваження органів у сфері цифрової доступності.

Кабінет Міністрів України

