Комітет Ради підтримав законопроект про розвиток централізованого теплопостачання

16:59, 7 листопада 2025
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує прийняти низку законопроектів щодо енергетики та теплопостачання.
Фото: Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Комітет також рекомендує включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" з урахуванням техніко-юридичних правок №14113.

Комітет надіслав свої висновки до Головного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, рекомендуючи винести на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, пов'язані з відновленням енергетичної інфраструктури:

  • законопроєкт №14089: щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Рекомендовано прийняти за основу і в цілому як Закон.
  • законопроєкт №14090: щодо податкових стимулів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Рекомендовано прийняти за основу і в цілому як Закон.

Верховна Рада України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
