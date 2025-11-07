Комітет Ради підтримав законопроект про розвиток централізованого теплопостачання

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.
Комітет також рекомендує включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" з урахуванням техніко-юридичних правок №14113.
Комітет надіслав свої висновки до Головного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, рекомендуючи винести на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, пов'язані з відновленням енергетичної інфраструктури:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.