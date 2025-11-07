Комитет Рады поддержал законопроект о развитии централизованного теплоснабжения

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует принять ряд законопроектов по энергетике и теплоснабжению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной Раде принять за основу в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Комитет также рекомендует включить в повестку дня сессии и принять за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" с учетом технико-юридических правок №14113.

Комитет прислал свои выводы в Главный комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, рекомендуя вынести на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, связанных с восстановлением энергетической инфраструктуры:

законопроект №14089: о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Рекомендуется принять в качестве основы и в целом как Закон.

законопроект №14090: по налоговым стимулам для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Рекомендуется принять в качестве основы и в целом как Закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.