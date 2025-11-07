Практика судов
  1. В Украине

Комитет Рады поддержал законопроект о развитии централизованного теплоснабжения

16:59, 7 ноября 2025
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует принять ряд законопроектов по энергетике и теплоснабжению.
Комитет Рады поддержал законопроект о развитии централизованного теплоснабжения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной Раде принять за основу в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Комитет также рекомендует включить в повестку дня сессии и принять за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" с учетом технико-юридических правок №14113.

Комитет прислал свои выводы в Главный комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, рекомендуя вынести на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, связанных с восстановлением энергетической инфраструктуры:

  • законопроект №14089: о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Рекомендуется принять в качестве основы и в целом как Закон.
  • законопроект №14090: по налоговым стимулам для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Рекомендуется принять в качестве основы и в целом как Закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва