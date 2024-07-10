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«Голый» оклад судей Верховного Суда могут поднять со 157,6 тысячи до 227,1 тысячи грн – Комитет рекомендует унифицировать прожиточный минимум для расчета окладов

17:12, 10 июля 2024
В Комитете по правовой политике предлагают поднять величину для расчета окладов судей с 2102 грн до «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн, что позволит их повысить.
«Голый» оклад судей Верховного Суда могут поднять со 157,6 тысячи до 227,1 тысячи грн – Комитет рекомендует унифицировать прожиточный минимум для расчета окладов
Источник фото: Радио Свобода
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что размер прожиточного минимума для расчета окладов судей в следующем году изменяться не будет.

Так, он останется на том же «замороженном» в свое время уровне в 2102 грн. В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2024 год составляет 3028 грн.

Однако в дальнейшем, в последующие годы, планируется «заморозить» прожиточный минимум не только судьям.

«Прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы установлены на уровне 2024 года» - указано в Бюджетной декларации. То есть правительство предлагает оставить показатель ПМ в 3028 грн для граждан до 2027 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, возглавляемый народным депутатом Денисом Масловым, предлагает прожиточный минимум, с которого считают оклады судьям, «разморозить».

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рассмотрел на своем заседании 9 июля Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, одобренную постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2024 №751.

Комитет обратил внимание на то, что размер прожиточного минимума, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, должен быть унифицирован с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц» - говорится в решении Комитета.

Напомним, что согласно закону о судоустройстве, «голый» оклад судьи, без всяких надбавок и коэффициентов, составляет:

  • судьи местного суда – 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть, 63 060 грн. В случае унификации прожиточного минимума «голый» оклад составит 90 840 грн.

(Здесь стоит отметить для сравнения, что по данным Минфина, к примеру, средняя зарплата руководства НАПК за май 2024 года составила 233 тысячи, Комиссии по энергетике – 230 тысяч, НАГС – 218 тысяч грн).

  • судьи апелляционного суда и ВАКС – 50 прожиточных минимумов, то есть 105 100 грн. В случае унификации прожиточного минимума «голый» оклад составит 151 400 грн.
  • судьи Верховного Суда – 75 прожиточных минимумов, то есть 157 650. В случае унификации прожиточного минимума, «голый» оклад составит 227 100 грн.

Впрочем, с учетом дополнительных элементов общая сумма вознаграждения в частности судьи Верховного Суда может составлять более 400 тысяч грн.

Отметим, что согласно закону, размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия и ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5. То есть сейчас 236 475 грн. В случае унификации ПМ, он должен составлять 340 650 грн.

Также к размеру прожиточного минимума привязаны оклады дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, отбор которых продолжается. Так, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать 40 ПМ, то есть 84 080 грн.

Дополнительно Комитет предложил уточнить перечень мер по реформированию сектора правосудия, которые планируется осуществить в ближайшее время.

В частности, речь идет о формировании Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, увеличении расходов на исполнение судебных решений в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия.

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет судебной власти в 2025 году планируется уменьшить на полмиллиарда.

Автор: Наталя Мамченко 

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