На Тернопольщине автобус попал в ДТП — что известно

По информации полиции, есть травмированные.

На Тернопольщине на автодороге М-30 Стрый — Изварино, недалеко от села Каменки, произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть травмированные. Об этом сообщили в Патрульной полиции области.

«Движение транспортных средств усложнено.

Патрульные обеспечивают реверсную регулировку движения. На месте происшествия работают все необходимые службы», – сообщили в полиции.

Как пишет «Общественное», руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин сообщил в комментарии, что на месте происшествия работает трое работников ГСЧС и один автомобиль спасателей. Они помогают деблокировать травмированных.

Как видно из фото, которое опубликовала патрульная полиция, среди транспортных средств, которые попали в ДТП – автобус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.