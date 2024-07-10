На Тернопільщині автобус потрапив у ДТП — що відомо

За інформацією поліції, є травмовані.

На Тернопільщині на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік села Кам’янки, сталася дорожньо-транспортна пригода. Є травмовані. Про це повідомили у Патрульній поліції області.

«Рух транспортних засобів ускладнений.

Патрульні забезпечують реверсне регулювання руху. На місці події працюють усі необхідні служби», - повідомили у поліції.

Як пише «Суспільне», керівник пресслужби головного управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін повідомив у коментарі, що на місці події працює троє працівників ДСНС і один автомобіль рятувальників. Вони допомагають деблокувати травмованих.

Як видно з фото, яке опублікувала патрульна поліція, серед транспортних засобів, які потрапили у ДТП – автобус.

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