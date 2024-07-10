Восьмой ААС во второй раз провел благотворительный турнир по футзалу среди команд административных судов Украины

Во время турнира удалось собрать более 400 тысяч гривен.

Источник фото: 8aa.court.gov.ua

По инициативе Восьмого апелляционного административного суда 6 июля состоялся благотворительный турнир по футзалу среди команд административных судов Украины, целью которого был сбор средств для закупки в рамках проекта «Птици Победы» FPV-дронов для 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом сообщили в Восьмом ААС.

Організаторами турніру виступили Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду та Восьмий апеляційний адміністративний суд, в рамках проведення Днів адміністративної юстиції України у 2024 році.

Участь у турнірі взяли команди судів-організаторів – Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Восьмого апеляційного адміністративного суду, а також Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Львівського окружного адміністративного суду.

Відкривали благодійний турнір голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович та Восьмого апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод, член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Михайло Богоніс, підполковник, командир військової частини Роман Поплавський та керівник Громадської організації «ДОБРО.ДІЙ», яка реалізовує благодійний проєкт «Пташки перемоги» Ігор Дулин.

Крім того, на турнірі були присутні судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Восьмого апеляційного адміністративного суду, голови Вінницького, Житомирського та Одеського окружних адміністративних судів, голови та судді окружних адміністративних судів Восьмого апеляційного адміністративного округу, духовенство. Також, захід зібрав чимало прихильників футзалу з числа працівників апаратів судів адміністративної юрисдикції та членів їхніх сімей.

За результатами зіграних матчів у напруженій боротьбі володарем кубку Благодійного турніру із футзалу серед команд адміністративних судів України черговий раз стала команда Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Благодійний турнір проводиться вдруге. Торік в рамках турніру було зібрано понад 400 тисяч гривень, які було скеровано Військово-медичному клінічному центру Західного регіону, для лікування поранених військовослужбовців, які постраждали внаслідок агресії російської федерації, у вигляді витратних матеріалів для остеосинтезу та імплантації.

Цьогоріч основною метою змагань, був збір коштів для закупівлі FPV-дронів для 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, адже в сучасних реаліях дрони мають велику затребуваність на передовій, оскільки вони чітко знаходять ціль, збирають необхідну інформацію про розташування ворога, скидають боєприпаси на ворожі об’єкти, тощо. Слід зазначити, що під час турніру вдалось зібрати, як і минулого року понад 400 тисяч гривень.

«Сила українського народу – в єдності людей. Сьогодні єдність – це наша потужна зброя, оскільки український народ зараз, як ніколи, має стояти пліч-о-пліч і не дати ворогу здолати незламний дух і волю незалежної нації. Ми всі впевненні в тому, що українські воїни не віддадуть ні клаптика української землі, оскільки це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Поки наші воїни успішно боронять ввірені їм рубежі, наша щоденна копітка та звитяжна праця має бути спрямована на всебічну підтримку наших захисників.

Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити такі заходи, командам адміністративних судів України за участь у турнірі, а усім благодійникам за активну підтримку благодійної ініціативи! Продовжуємо допомагати нашим воїнам, аби якомога швидше наблизити перемогу України!», - наголосили у Восьмому ААС.

Источник фото: 8aa.court.gov.ua

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