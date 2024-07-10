Специалисты Минюста установили, что удар по «Охматдету» в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101

Для установки типа ракеты было проанализировано более 30 ее фрагментов, а также видео попадания в детскую больницу.

Фото: МВД

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины установили, что удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля был нанесен российской ракетой Х-101. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Он отметил, что с 8 по 9 июля специалисты работали на территории больницы для оперативной идентификации применяемого врагом оружия.

Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты. В частности:

- часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты;

- фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей;

- фрагмент двигателя;

- фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.

По имеющемуся в распоряжении экспертам КНИИСЭ видео попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет», произведен ориентировочный расчет размера крылатой ракеты – 7,5 метров.

Специфические инженерно-конструкторские особенности найденных обломков и соответствующие типовые маркировки свидетельствуют о применении вооруженными силами российской федерации стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101. Ее протяженность составляет 7,5 м, боевая часть – около 400 кг, максимальная скорость – 720 км/ч, дальность полета – до 5000 км», - заявил Андрей Гайченко.

Добавим, Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

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