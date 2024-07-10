Страны НАТО предоставит более $7 млн ​​для поддержки женщин, которые служат в ВСУ

Переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования производства женской военной формы и бронежилетов для ВСУ велись с 2023 года.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи НАТО для украинских женщин-военнослужащих. Как отметили в Минобороны, страны Альянса предоставят более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ.

Помощь, в частности, будет включать более 10 тысяч униформ, обуви и другого снаряжения.

В Минобороны объяснили, что переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования производства женской военной формы и бронежилетов для ВСУ велись с 2023 года и достигли значительного прогресса в марте 2024 года.

Тогда стороны договорились об обмене опытом, консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины. А также о значительной финансовой помощи, которая будет способствовать обеспечению женщин-военнослужащих необходимой амуницией и оборудованием.

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