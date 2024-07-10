Країни НАТО нададуть понад $7 млн на підтримку жінок, що служать у ЗСУ

Перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовиць. Як зазначии у Міноборони, країни Альянсу нададуть понад $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ.

Допомога, зокрема, включатиме понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

У Міноборони пояснили, що перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року та досягли значного прогресу у березні 2024 року.

Тоді сторони домовилися про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України. А також про значну фінансову допомогу, яка сприятиме забезпеченню жінок-військовослужбовців необхідною амуніцією та обладнанням.

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