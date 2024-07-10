Міністр юстиції Денис Малюська збирається у Нідерланди, а не у відставку

Денис Малюська прокоментував, чи збирається йти у відставку.

Фото: FB Дениса Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував чутки навколо поданої ним заяви про відставку.

«У зв’язку з новиною від УП про плановану відставку:

в наступну середу треба бути в Нідерландах.

думаю над «схемою Боголюбова».

вуса треба збривати чи є хтось з читачів із вусами на фото у закордонному паспорті?» - зазначив він.

Зазначимо, що у ЗМІ періодично з’являється інформація про кадрові перестановки в Уряді. Втім, поки офіційних заяв від Кабміну не лунало.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», став відомий перелік організацій, заброньованих Урядом від мобілізації на 100%, бо вони отримують іноземні гранти.

Автор: Наталя Мамченко

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