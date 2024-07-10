Португалія виділить 220 млн євро на допомогу Україні у 2024-2025 роках

Португалія збільшить допомогу Україні на 220 мільйонів євро щорічно до 2025 року.

За словами португальського прем'єр-міністра Луїса Монтенегро, у 2024 році Португалія надасть Україні допомогу в розмірі 220 мільйонів євро, що буде повторено і у 2025 році. Про це повідомляє видання JN.

«Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в рамках того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті», - сказав він.

Монтенегро також заявив, що Португалія планує досягти цілі витрат на оборону в розмірі 2% від свого бюджету на рік раніше, ніж планувалося, тобто до 2029 року.

«Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України», - додав прем'єр-міністр Португалії.

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