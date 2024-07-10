Спека може серйозно вплинути на рух поїздів: в Укрзалізниці дали поради пасажирам

Пасажирам під час спеки варто подбати про достатній запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів.

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В Укрзалізниці розповіли, що спека може викликати серйозну небезпеку для руху поїздів.

Так, металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Це може спричинити деформацію колій.

«Якщо температура рейок понад 50°С, то швидкість руху поїздів зменшується. Обмеження швидкості діє на відповідних ділянках в основному з 12-ї до 18-ї години», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для безпеки пасажирів під час спеки залізничники встановлють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок.

Крім того, вони посилюють обстеження колій та оперативно ремонтують пошкоджені ділянки.

В УЗ наголосили, що пасажирам також варто враховувати фактор спеки, адже не всі вагони мають кондиціювання.

«Радимо подбати про достатній для подорожі запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів», - зазначає перевізник.

Раніше ми писали, що Україну очікують дощі з грозами та спека до +39 °C.

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