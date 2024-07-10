Жара может серьезно повлиять на движение поездов: в Укрзализныце дали советы пассажирам

Пассажирам во время жары следует позаботиться о достаточном запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.

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В Укрзализныце рассказали, что жара может вызвать серьезную опасность для движения поездов.

Так, металлические рейки могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может привести к деформации путей.

«Если температура рельсов свыше 50 ° С, то скорость движения поездов уменьшается. Ограничение скорости действует на соответствующих участках в основном с 12 до 18 часов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности пассажиров в жару железнодорожники установят специальные посты и круглосуточно контролируют температуру рельсов.

Кроме того, они усиливают обследование путей и оперативно ремонтируют поврежденные участки.

В УЗ подчеркнули, что пассажирам также следует учитывать фактор жары, ведь не все вагоны имеют кондиционирование.

«Советуем позаботиться о достаточном для путешествия запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов», - отмечает перевозчик.

Ранее мы писали, что Украину ожидают дожди с грозами и жара до +39 °C.

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