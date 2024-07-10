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НАПК сможет подавать документы на отсрочку от мобилизации своим экспертам отдельно от Кабмина

12:39, 10 июля 2024
Для оформления отсрочки экспертам по нормативно-правовым актам, работающим в НАПК, не нужно будет идти в ТЦК, а НАПК сможет подавать соответствующие документы на этих экспертов, независимо от Кабмина.
НАПК сможет подавать документы на отсрочку от мобилизации своим экспертам отдельно от Кабмина
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не будет зависеть от Кабмина в вопросе предоставления отсрочки экспертам НАПК, работающим с нормативно-правовыми актами. Соответствующие изменения 9 июля внес Кабмин постановлением №800 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. №560.

Речь идет об отсрочке государственным служащим НАПК, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственным служащим, непосредственно выполняющим функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий.

Так, ранее для предоставления отсрочки справку о занимаемой должности, выписку из приказа (распоряжения) о назначении на должность – в том числе в НАПК – должен был заверить Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, то теперь достаточно подписи председателя НАПК Виктора Павлущика.

Напомним, что вопрос предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, а также государственным служащим, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, комиссией при ТЦК не рассматриваются.

Соответствующий орган просто должен предоставить справку о работнике в ТЦК.

Отсрочка должностным (должностным) лицам предоставляется на срок их пребывания в соответствующей должности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», стал известен список организаций, забронированных от мобилизации на 100%, потому что они получают иностранные гранты.

Автор: Наталя Мамченко 

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