НАЗК зможе подавати документи на відстрочку від мобілізації своїм експертам окремо від Кабміну

Для оформлення відстрочки експертам з нормативно-правових актів, які працюють у НАЗК, не потрібно буде йти у ТЦК, а НАЗК зможе подавати відповідні документи на цих експертів, незалежно від Кабміну.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не буде залежати від Кабміну у питанні надання відстрочки експертам НАЗК, які працюють з нормативно-правовими актами. Відповідні зміни 9 липня вніс Кабмін постановою №800 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. №560.

Йдеться про відстрочку державним службовцям НАЗК, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державним службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Так, раніше для надання відстрочки довідку про займану посаду, витяг із наказу (розпорядження) про призначення на посаду – у тому числі у НАЗК – мав завірити Державний секретар Кабінету Міністрів України, то тепер достатньо підпису голови НАЗК Віктора Павлущика.

Нагадаємо, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації державним службовцям, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, а також державним службовцям, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, комісією при ТЦК не розглядаються.

Відповідний орган просто має подати довідку про працівника до ТЦК.

Відстрочка посадовим (службовим) особам надається на строк їх перебування на відповідній посаді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», став відомий перелік організацій, заброньованих від мобілізації на 100%, бо вони отримують іноземні гранти.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.