Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

НАЗК зможе подавати документи на відстрочку від мобілізації своїм експертам окремо від Кабміну

12:39, 10 липня 2024
Для оформлення відстрочки експертам з нормативно-правових актів, які працюють у НАЗК, не потрібно буде йти у ТЦК, а НАЗК зможе подавати відповідні документи на цих експертів, незалежно від Кабміну.
НАЗК зможе подавати документи на відстрочку від мобілізації своїм експертам окремо від Кабміну
Джерело фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не буде залежати від Кабміну у питанні надання відстрочки експертам НАЗК, які працюють з нормативно-правовими актами. Відповідні зміни 9 липня вніс Кабмін постановою №800 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. №560.

Йдеться про відстрочку державним службовцям НАЗК, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державним службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Так, раніше для надання відстрочки довідку про займану посаду, витяг із наказу (розпорядження) про призначення на посаду – у тому числі у НАЗК – мав завірити Державний секретар Кабінету Міністрів України, то тепер достатньо підпису голови НАЗК Віктора Павлущика.

Нагадаємо, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації державним службовцям, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, а також державним службовцям, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, комісією при ТЦК не розглядаються.

Відповідний орган просто має подати довідку про працівника до ТЦК.

Відстрочка посадовим (службовим) особам надається на строк їх перебування на відповідній посаді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», став відомий перелік організацій, заброньованих від мобілізації на 100%, бо вони отримують іноземні гранти.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України