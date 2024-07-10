Коли пік спеки в Україні, – прогноз синоптика

Україну очікують дощі з грозами та спека до +39 °C.

У середу, 10 липня, в Україні прогнозується дощова погода з грозами, особливо на північному сході країни. Негода прийде ближче до вечора. Ймовірність дощів з грозами існує на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Найбільш ймовірно, що опади почнуться увечері, але вночі дощі можливі також місцями у західних областях. повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Однак, у більшості областей буде домінувати суха спекотна погода. Температура повітря становитиме на заході та півночі +30...+34 °C, у центральних, південних та східних областях +33...+37 °C, а місцями можливо навіть +36...+39 °C.

У Києві очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30...+33 °C. У наступні дні спека посилиться, а її пік прогнозується протягом 14-17 липня.

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