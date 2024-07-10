Когда пик жары в Украине, – прогноз синоптика

Украину ожидают дожди с грозами и жара до +39 °C.

В среду, 10 июля, в Украине прогнозируется дождливая погода с грозами, особенно на северо-востоке страны. Непогода придет ближе к вечеру. Вероятность дождей с грозами существует на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине. Наиболее вероятно, что осадки начнутся вечером, но ночью дожди возможны также местами в западных областях. сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Однако, в большинстве областей будет доминировать сухая жаркая погода. Температура воздуха составит на западе и севере +30...+34 °C, в центральных, южных и восточных областях +33...+37 °C, а местами возможно даже +36...+39 °C.

В Киеве ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 °C. В последующие дни жара усилится, а ее пик прогнозируется в течение 14-17 июля.

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