В Донецкой области разоблачили схему переправки уклонистов с участием директора благотворительного фонда, — ГБР

Подозревают военнослужащего и директора одного из благотворительных фондов, которые за деньги переправляли за границу военнообязанных под видом волонтеров.

Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему и директору одного из благотворительных фондов, которые за деньги переправляли за границу военнообязанных мужчин под видом волонтеров.

По данным ГБР, директор благотворительного фонда оформил и выдал «клиенту» волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Сначала цена «услуги» составляла 6 тысяч долларов, затем дельцы захотели от мужчины уже 12 тысяч долларов.

Указывается, что работники Бюро 5 июля задержали военнослужащего в Киеве во время получения части оплаты в сумме 8,5 тысячи долларов от уклониста.

Во время обысков у организаторов сделки правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, свидетельствующие о совершении преступления, а также почти 20 тысяч долларов и 4 тысячи евро.

Военнослужащий и директор благотворительного фонда сообщены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей директору благотворительного фонда. Военнослужащему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 181 тысяча гривен.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.