На Донеччині викрили схему переправляння ухилянтів за участі директора благодійного фонду, — ДБР

Підозрюють військовослужбовця та директора одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних під виглядом волонтерів.

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю та директору одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних чоловіків під виглядом волонтерів.

За даними ДБР, директор благодійного фонду оформив та видав «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Спочатку ціна «послуги» складала 6 тисяч доларів, потім ділки захотіли від чоловіка вже 12 тисяч доларів.

Вказується, що працівники Бюро 5 липня затримали військовослужбовця у Києві під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тисяч доларів від ухилянта.

Під час обшуків у організаторів оборудки правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, що можуть свідчити про вчинення злочину, а також майже 20 тисяч доларів та 4 тисячі євро.

Військовослужбовцю та директору благодійного фонду повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору благодійного фонду. Військовослужбовцю вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 181 тисяча гривень.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

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