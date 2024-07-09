Практика судів
  1. В Україні

На Донеччині викрили схему переправляння ухилянтів за участі директора благодійного фонду, — ДБР

23:13, 9 липня 2024
Підозрюють військовослужбовця та директора одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних під виглядом волонтерів.
На Донеччині викрили схему переправляння ухилянтів за участі директора благодійного фонду, — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю та директору одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних чоловіків під виглядом волонтерів.

За даними ДБР, директор благодійного фонду оформив та видав «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Спочатку ціна «послуги» складала 6 тисяч доларів, потім ділки захотіли від чоловіка вже 12 тисяч доларів.

Вказується, що працівники Бюро 5 липня затримали військовослужбовця у Києві під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тисяч доларів від ухилянта.

Під час обшуків у організаторів оборудки правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, що можуть свідчити про вчинення злочину, а також майже 20 тисяч доларів та 4 тисячі євро.

Військовослужбовцю та директору благодійного фонду повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору благодійного фонду. Військовослужбовцю вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 181 тисяча гривень.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України