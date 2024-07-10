Вперше у світі коронували Міс ШІ: фото переможниці

Переможницею першого конкурсу краси для моделей, створених за допомогою штучного інтелекту, стала Кенза Лейлі з Марокко.

Стало відомо ім'я переможниці першого у світі конкурсу краси для жінок-моделей, створених за допомогою штучного інтелекту. Корону Fanvue Miss AI здобула біонічна красуня в хіджабі з Марокко Кенза Лейлі. Про це повідомляє New York Post.

Кенза Лейлі, яка є впливовою особою у своїй країні, перемогла понад 1 500 комп'ютеризованих претенденток на омріяний титул, що супроводжується головним призом у розмірі 20 000 доларів США для людини-технолога з її рідної країни, яка її створила.

Безпрецедентний конкурс, організований у квітні організацією Fanvue World AI Creator Awards (WAICA), запросив візіонерів штучного інтелекту з усього світу продемонструвати свою майстерність програмування.

Конкурсантки, які набрали найвищі бали в таких категоріях, як краса, технології та присутність у соціальних мережах, отримали право хвалитися тим, що вони увійшли до топ-10 фіналісток.

Суддівська колегія обрала трійку фіналісток, щоб у цифровому форматі позмагатися за перемогу. Лейлі перемогла французьку красуню Лаліну Валіну та португальську мандрівницю Олівію Сі, які посіли друге та третє місця відповідно.

25-річна Айтана Лопес, уявна інфлюєнсерка, яка займається фітнесом і допомагала оцінювати високотехнологічне протистояння, поділилася, що Лейлі стояла на голову вище своїх суперниць.

Завзята активістка обіцяє використовувати свою славу як інструмент для розширення прав і можливостей жінок, захисту навколишнього середовища та поширення позитивної обізнаності про роботів.

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