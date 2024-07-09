США та Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО — Макрон

Емманюель Макрон зазначив, що запрошення України до НАТО буде рішенням союзників.

Фото: lb.ua

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу, передає агентство DPA.

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні французький лідер відзначив «сильну опозицію» США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до блоку.

«Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників», – додав він.

Макрон нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

«Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий», – сказав Макрон.

Раніше ми писали, що на саміті НАТО планують обговорити ідею збиття Польщею російських ракет над Україною.

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