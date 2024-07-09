США и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО — Макрон

Эмманюэль Макрон отметил, что приглашение Украины в НАТО будет решением союзников.

Фото: lb.ua

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США и Германия являются главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс, передает агентство DPA.

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне французский лидер отметил «сильную оппозицию» США и Германии по приглашению Украины присоединиться к блоку.

«В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников», - добавил он.

Макрон напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику с украинской стороны.

«Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери (в НАТО. – ред.) были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же», – сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО планируют обсудить идею сбивания Польшей российских ракет над Украиной.

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