На саммите НАТО планируют обсудить идею сбивания Польшей российских ракет над Украиной

Союзники могут обсудить на саммите НАТО потенциальное сбивание Польшей российских ракет во время атак на Украину. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге.
Как известно, 8 июля Президент Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, в котором, в частности, предусматривается возможность перехвата российских ракет и дронов.
В частности, Туск заявил, что лучше не ждать, пока воздушные цели влетят на территорию НАТО, а пытаться сбить их, пока они находятся еще над Украиной.
«Мы нуждаемся в этом для однозначного сотрудничества в рамках НАТО. Поскольку этого рода акции все же требуют общей натовской ответственности», - сказал он.
Миллер подчеркнул, что на саммите НАТО действительно могут поднять этот вопрос, «если он [Туск] захочет».
«У меня нет информации о каких-либо изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что всякий раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств», – заявил спикер.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета министров Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о безопасности.
По словам Президента, сейчас разрабатывается механизм сбивания Польшей российских ракет и БПЛА в воздушном пространстве Украины.
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