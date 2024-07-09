Гоструда объясняет, когда и как составлять графики отпусков

График отпусков составляют на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года.

Специалисты Гоструда в Кировоградской области объяснили, когда и как составлять графики отпусков.

Отмечается, что закон об отпусках распространяется на всех граждан Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица - предпринимателя, составление графика всех работодателей вне зависимости от численности работников.

График отпусков составляют на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года. Согласованный график отпусков позволяет организовать планомерное предоставление ежегодных отпусков всем работникам.

При этом конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан в письменном виде уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Если работник изъявил желание использовать ежегодный отпуск на другой период, чем предусмотренный графиком отпусков, этот вопрос должен решаться по согласованию сторон трудового договора (между работником и работодателем).

Как правило, в таком случае заявитель должен написать заявление, на которое работодатель налагает резолюцию, соглашаясь предоставить ежегодный отпуск в указанные в нем сроки или в силу определенных обстоятельств предлагает перенести его на другой период. Далее из этого заявления выдается приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.

При этом работодатель может удовлетворить как просьбу работника о переносе сроков ежегодного отпуска, определенных графиком, так и отказать ему.

Форма графика предоставления отпусков может быть произвольной.

В графике достаточно указать месяц и запланированное количество дней отпуска. А когда именно работник уйдет в отпуск, определяется за две недели до начала приказом руководителя.

В график отпусков включают следующие ежегодные отпуска: основной; дополнительная за работу с вредными и тяжелыми условиями труда; дополнительная за особый характер труда; другие дополнительные, предусмотренные законодательством.

Отсутствие графика отпусков рассматривается как «другое нарушение требований законодательства о труде». За такие нарушения предусмотрены финансовые санкции в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде в виде штрафа в размере минимальной заработной платы.

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