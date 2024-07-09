Гендиректора предприятия будут судить за завладение бюджетными 650 000 гривен на ремонте школы

Подрядчика будут судить за завладение более 650 тысяч гривен бюджетных средств во время ремонта и термомодернизации школы.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении генерального директора частного предприятия по факту незаконного завладения бюджетными средствами. По информации прокуратуры, обвиняемый совершил серию преступлений, включая завладение средствами местного бюджета, служебный подлог и легализацию имущества, полученного незаконным путем.

По данным расследования, гендиректор заключил подрядные соглашения на капитальный ремонт и термомодернизацию школы в Немешаево, зная, что работы выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации. После этого он составил и подал заказчику поддельные отчетные документы, позволившие предприятию неправомерно получить более 650 тысяч гривен.

По ходатайству прокуратуры на имущество обвиняемого и на счет предприятия были наложены аресты. Согласно Конституции Украины, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.