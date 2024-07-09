Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в блок, — посол

Евросоюз также решил заморозить 30 млн евро, предназначенных для поддержки Грузии в сфере обороны.

Лидеры стран-членов ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии в Евросоюз. Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, передает «Эхо Кавказа».

«Об этом очень ясно заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии», - заявил Герчинский.

По его словам, Евросоюз также решил заморозить 30 млн евро, предназначенных для поддержки Грузии в сфере обороны.

«И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации», - заявил Герчинский.

Посол добавил, что до сих пор непонятно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.

«Расширение является одним из важнейших вызовов, стоящих перед Европейским Союзом, и я искренне надеюсь, что в течение следующих 5 лет работы новоизбранного руководства произойдет большая волна дальнейшего расширения Евросоюза. В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей волны расширения ЕС», - отметил Павел Герчинский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.

Добавим, что США готовы принять новые меры против Грузии из-за принятия закона об иностранном влиянии.

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