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Євросоюз призупинив процес вступу Грузії до блоку, — посол

12:00, 9 липня 2024
Євросоюз також вирішив заморозити 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.
Євросоюз призупинив процес вступу Грузії до блоку, — посол
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Лідери країн-членів ЄС погодилися зупинити процес вступу Грузії до Євросоюзу. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, передає «Ехо Кавказу».

«Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії», - заявив Герчинський.

За його словами, Євросоюз також вирішив заморозити 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.

«І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації», - заявив Герчинський.

Посол додав, що досі незрозуміло, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

«Розширення є одним із найважливіших викликів, що стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва, відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС», - зазначив Павло Герчинський.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», подолавши вето президента Саломе Зурабішвілі.

Додамо, що США готові вжити нові заходи проти Грузії через прийняття закону про іноземний вплив.

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