На Чернігівщині виявили «ферму» елітних конопель: вилучено 400 рослин конопель і 10 кг наркотиків

В прикордонні Чернігівщини ліквідовано нарколабораторію «елітних конопель», вилучено наркотики, зброю і гроші.

Джерело фото: ДПСУ

На Чернігівщині прикордонники спільно з Національною поліцією ліквідували нарколабораторію, де вирощували «елітні коноплі». Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У одному з приватних домогосподарств було облаштовано «ферму» для вирощування заборонених речовин, звідки наркотики переправлялися на збут до столиці. За результатами обшуків на місці виробництва та за місцем проживання дилера в Києві вилучено близько 10 кг сухої наркотичної речовини, 400 рослин конопель, травматичну зброю, гроші та інші докази протиправної діяльності.

Наркоділків затримано, їм повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

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