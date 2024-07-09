Прикордонники зможуть ініціювати повторний огляд осіб, багажу та авто, а виходити з авто біля кордону без дозволу заборонять

Також особам, що перетинають кордон, заборонять виходити з транспортних засобів без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби і знімати фото та відео на кордоні.

Державній прикордонній службі пропонується надати право ініціювати огляд і переогляд спільно з представниками митного органу осіб, які перетинають державний кордон України, їх багажу та транспортних засобів. Відповідні норми містить законопроект 10128, який Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував до прийняття в першому читанні.

Також законопроект передбачає, що під час здійснення прикордонного контролю особам забороняється:

здійснювати без дозволу начальника органу охорони державного кордону фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку, використовувати прилади відеоспостереження (фіксації), встановлені у/на транспортних засобах;

виходити з транспортних засобів без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби;

змінювати напрямок руху або переміщуватись між смугами руху без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби

При цьому пропонується розширити поняття зона прикордонного контролю. Цією зоною буде вважатися територія в пункті пропуску через державний кордон або поза ним, на борту судна та в інших місцях, визначених начальником органу охорони державного кордону, для здійснення прикордонного контролю.

Як зазначає Комітет, пропонується надати Державній прикордонній службі додатково права:

тимчасово обмежувати переміщення осіб, транспортних засобів, вантажів, багажу в пунктах пропуску (пунктах контролю) у разі виявлення перевищення допустимих рівнів іонізуючого випромінювання;

ініціювати огляд і переогляд спільно з представниками митного органу осіб, які перетинають державний кордон України, їх багажу та транспортних засобів;

отримувати доступ до інформаційних, пошукових, інформаційно-комунікаційних систем установ (ресурсів) всіх форм власності

на безоплатній основі одержувати інформацію, необхідну для виконання покладених на Держприкордонслужбу завдань;

встановити критерії для іноземців та осіб без громадянства щодо строків дії паспортного документу (виданого на строк дії не більше 10 років та строк дії якого на момент в’їзду в Україну становить не менше як три місяці);

запровадити прикордонний контроль транспортних засобів та вантажів за процедурами контролю першої та другої лінії тощо.

На думку ГНЕУ ВР, «дещо сумнівними є положення абз. 2 ч. 8 ст. 6 Закону (в редакції проекту), якими встановлюється заборона на здійснення фото-, кіно-, теле-, чи відеозйомки, використання приладів відеоспостереження (фіксації), встановлених у/на транспортних засобах під час здійснення прикордонного контролю без дозволу начальника органу охорони державного кордону. Оскільки, ані проект, ані чинний Закон не містять відомостей стосовно того, в якій формі має бути наданий такий «дозвіл» – усно або письмово; чи мається подаватись відповідний запит завчасно або безпосередньо під час здійснення контролю і як це можливо зробити за умови, що під час здійснення прикордонного контролю особам забороняється «виходити з транспортних засобів без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України».

Також у ГНЕУ ВР вказали на неузгодженість між собою абзаців 1 та 2 ч. 4 ст. 6 закону в редакції проекту. «Їх прийняття у пропонованому вигляді може призвести до свавілля в пунктах пропуску через державний кордон України. Зокрема, в абз. 1 ч. 4 ст. 6 Закону (в редакції проекту) зазначається, що «прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України дозволу на перетинання державного кордону та вибуття з пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон (зони прикордонного контролю) особою, транспортним засобом, вантажем…». Водночас, в абз. 2 вказаної норми врегульовано, що «вибуття особи, транспортного засобу або вантажу з пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон (зони прикордонного контролю) до завершення прикордонного контролю не дозволяється». Таким чином, виходить, що прикордонний контроль закінчено після надання дозволу на перетинання кордону та вибуття, але вибуття до завершення прикордонного контролю не дозволяється» - зазначає ГНЕУ ВР.

Крім того, законопроектом пропонується зобов’язати державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи державної форми власності надавати в установленому законом порядку безоплатно інформацію, необхідну для здійснення органами охорони державного кордону прикордонного контролю. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом доби, а в разі неможливості – не пізніше трьох діб з дня отримання запиту, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.

Автор: Наталя Мамченко

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