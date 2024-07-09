Практика судів
  1. В Україні

Екс-власника «Приватбанку» Боголюбова підозрюють у незаконному виїзді з України за чужим паспортом

11:18, 9 липня 2024
ДБР повідомило про підозру Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв у перетині кордону за чужим паспортом.
Екс-власника «Приватбанку» Боголюбова підозрюють у незаконному виїзді з України за чужим паспортом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» затримано. Про це повідомили в ДБР.

Слідство, за сприяння керівництва Держприкордонслужби, встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм». Відповідно до баз даних України, Боголюбов кордон не перетинав.

В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України, який фізично залишився в Україні. Затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Польським прикордонникам олігарх пред'явив свій дійсний паспорт для виїзду за кордон.

Боголюбову та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Геннадію Боголюбову додатково висунули підозру у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України