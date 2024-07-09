Екс-власника «Приватбанку» Боголюбова підозрюють у незаконному виїзді з України за чужим паспортом

ДБР повідомило про підозру Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв у перетині кордону за чужим паспортом.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» затримано. Про це повідомили в ДБР.

Слідство, за сприяння керівництва Держприкордонслужби, встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм». Відповідно до баз даних України, Боголюбов кордон не перетинав.

В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України, який фізично залишився в Україні. Затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Польським прикордонникам олігарх пред'явив свій дійсний паспорт для виїзду за кордон.

Боголюбову та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Геннадію Боголюбову додатково висунули підозру у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

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