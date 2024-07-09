Экс-владельца «Приватбанка» Боголюбова подозревают в незаконном выезде из Украины по чужому паспорту

ГБР сообщило о подозрении Геннадию Боголюбову и задержало пограничника, который способствовал в пересечении границы по чужому паспорту.

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу «Приватбанка» Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы «Ягодин» задержан. Об этом сообщили в ГБР.

Следствие, при содействии руководства Госпогранслужбы, установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года поездом "Киев - Хелм". Согласно базам данных Украины, Боголюбов границу не пересекал.

В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически остался в Украине. Задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что лично осуществил проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. Польским пограничникам олигарх предъявил свой действительный паспорт для выезда за границу.

Боголюбову и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Геннадию Боголюбову дополнительно выдвинули подозрение в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

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