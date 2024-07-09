Ракетная атака на Киев: под завалами в Шевченковском районе обнаружили два тела, количество жертв возросло

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской ракетной атаки, произошедшей 8 июля.
Число жертв продолжает расти. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью в Шевченковском районе города под завалами разрушенного подъезда 5-этажного дома на Сырце нашли тело мальчика, а уже утром 9 июля — тело еще одного погибшего взрослого.
В общей сложности количество погибших в этом доме выросло до 9. Поисковые работы продолжаются.
В Киеве в результате ракетной атаки 8 июля погибли 27 человек, еще 117 человек пострадали. В их числе 10 детей.
Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».
Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем траура.
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