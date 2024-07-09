Во время разборов завалов в Киеве обнаружено тело мальчика

В Киеве по состоянию на утро 9 июля возросло число погибших в результате массированной атаки рф 8 июля. Об этом сообщает ГСЧС.
Во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города обнаружили тело мальчика.
В общей сложности погибли 27 человек, среди которых четыре ребенка. Еще 117 человек пострадали и 7 были спасены.
До сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела.
Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».
Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем траура.
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