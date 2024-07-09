Під час розборів завалів у Києві знайдено тіло хлопчика

У Шевченківському районі міста виявили тіло дитини.

Фото: ДСНС

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У Києві станом на ранок 9 липня зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф 8 липня. Про це повідомляє ДСНС.

Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.

Загалом загинуло 27 осіб, серед яких чотири дитини. Ще 117 людей постраждали та 7 - було врятовано.

Досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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