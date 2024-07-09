США не планують знімати обмеження на удари по рф після обстрілу «Охматдиту»

США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по росії американською зброєю, навіть після масованого обстрілу Києва 8 липня. Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Україна може завдавати ударів зброєю США поблизу кордону з росією.

"Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф. Це все ще так", — наголосив Кірбі.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів, а Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктур

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