Макдональдс повідомив, що спрямує на допомогу «Охматдиту» прибуток від продажу чізбургера за один день

McDonald's Ukraine передасть увесь прибуток від продажу чізбургера 9 липня на потреби «Охматдиту».

Фото: МВС

McDonald's планує зібрати щонайменше 1 млн грн на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетної атаки рф.

McDonald's Ukraine передасть увесь їхній прибуток від продажу чізбургера 9 липня спрямують на підтримку та цільові потреби "Охматдиту".

"Весь прибуток від продажу Чізбургера за 9 липня МакДональдз Україна спрямує благодійній організації "Фонд Дім Рональда МакДональда в Україні" на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Наша мета - щонайменше 1 млн грн", - розповіли у Макдональдс.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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