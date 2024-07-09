Німеччина прийме на лікування у себе українських дітей, які потребують допомоги

ФРН прийме на лікування дітей з України.

Джерело фото: ДСНС

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей, які потребують допомоги. Про це повідомив федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, коментуючи ракетний удар рф по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

«Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час, наступний рятувальний рейс стартує в середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню путін укотре показав, що він воєнний злочинець», - написав він у соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.