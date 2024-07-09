В Україні 9 липня спека до 38 градусів, подекуди короткочасні дощі

Три доби очікується спекотна погода.

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В Україні у наступні три доби очікується спекотна погода.

Так, за даними Українського гідрометеорологічного центру, температура у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.

10-11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині подекуди надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 15-22°.

Вдень 9 липня 26-33°, 10 та 11 липня 30-34°, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями 35-37°.

Переважно без опадів, лише 9 липня у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

12 липня температура у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 20-26°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 17-23°, вдень 30-34°, у Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій місцями сильна спека 35-36°.

9-11 липня в Україні (крім Запорізької, Херсонської, 9 липня і більшості західних областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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