В Украине 9 июля жара до 38 градусов, местами кратковременные дожди.

Трое суток ожидается жаркая погода.

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В Украине в следующие трое суток ожидается жаркая погода.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°, днем ​​сильная жара 35-38°.

10-11 июля на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине кое-где чрезвычайная жара 40 °; на остальной территории ночью 15-22°.

Днем 9 июля 26-33°, 10 и 11 июля 30-34°, в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами 35-37°.

Преимущественно без осадков, лишь 9 июля в западных и восточных, днем ​​и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

12 июля температура в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью 20-26°, днем ​​сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 17-23°, днем ​​30-34°, в Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой местами сильная жара 35-36°.

9-11 июля на Украине (кроме Запорожской, Херсонской, 9 июля и большинства западных областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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