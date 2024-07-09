Германия примет на лечение у себя украинских детей, которые нуждаются в помощи

ФРГ примет на лечение детей из Украины.

Источник фото: ГСЧС

Германия готова принять на лечение украинских детей, нуждающихся в помощи. Об этом сообщил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах, комментируя ракетный удар рф по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

«Я пообещал министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко, что мы примем больных детей, которые нуждаются в помощи, в любое время, следующий спасательный рейс стартует в среду. Целенаправленным нападением на детскую больницу путин в очередной раз показал, что он военный преступник», - написал он в соцсети Х.

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