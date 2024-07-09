Макдональдс сообщил, что направит в помощь «Охматдету» прибыль от продажи чизбургера за один день

McDonald's Ukraine передаст всю прибыль от продажи чизбургера 9 июля на нужды «Охматдета».

McDonald's планирует собрать по меньшей мере 1 млн грн в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей в результате ракетной атаки рф.

McDonald's Ukraine передаст всю их прибыль от продажи чизбургера 9 июля направят в поддержку и целевые нужды "Охматдета".

"Всю прибыль от продажи Чизбургера за 9 июля МакДональдс Украина направит благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" в поддержку и целевые нужды детской больницы "Охматдет" в Киеве. Наша цель - по меньшей мере 1 млн грн", - рассказали в Макдональдс.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

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