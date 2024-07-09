США не планируют снимать ограничения на удары по рф после обстрела «Охматдета»

Украина может использовать американское вооружение только для ударов вблизи границы с россией, – Джон Кирби.

США не будут снимать ограничения для украинских военных по ударам по рф американским оружием, даже после массированного обстрела Киева 8 июля. Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Украина может наносить удары оружием США вблизи границы с россией.

"Никаких изменений в политике США. Украина в дальнейшем может использовать американское вооружение для ударов вблизи границы с рф. Это все еще так", - подчеркнул Кирби.

Напомним, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений, а Украина инициировала созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

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