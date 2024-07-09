Ракетна атака на Київ: під завалами у Шевченківському районі виявили два тіла, кількість жертв зросла

Під завалами зруйнованого підʼїзду п’ятиповерхівки на Сирці знайшли два тіла.

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У Києві триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, яка сталася 8 липня.

Кількість жертв продовжує зростати. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі у Шевченківському районі міста під завалами зруйнованого підʼїзду 5-поверхового будинку на Сирці знайшли тіло хлопчика, а вже вранці 9 липня — тіло ще одного загиблого дорослого.

Загалом кількість загиблих у цьому будинку зросла до 9. Пошукові роботи тривають.

У Києві внаслідок ракетної атаки 8 липня загинули 27 людей, ще 117 людей постраждали. Серед них 10 дітей.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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