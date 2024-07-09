На кордоні з Молдовою затримали 17 нелегальних «туристів»

17 порушників їхали в трьох автівках до кордону.

Джерело фото: ДПСУ

Прикордонники України перехопили 17 порушників, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Нелегальні мігранти рухалися трьома автомобілями по двох різних автошляхах у напрямку кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині. В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому – водій та 4 пасажири.

Порушники отримували вказівки щодо маршруту, часу і місця збору від модератора анонімного телеграм-каналу.

На всіх порушників складено адміністративні протоколи, наразі тривають слідчі дії.

Суд обрав запобіжний захід для організаторів спроби незаконного переправлення через кордон 17 порушників. Їм призначено 60 діб утримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 9 та 7,5 мільйона гривень відповідно. У разі визнання вини судом, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Також суд взяв під варту поплічника затриманих, призначивши йому аналогічний запобіжний захід на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень.

Джерело фото: ДПСУ

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