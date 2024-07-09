Мін’юст пояснив, як знайти свого державного виконавця

У Міністерстві юстиції пояснюють, як знайти свого державного виконавця.
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) включає сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» (далі — Закон) органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.
Стягувач може обрати до кого звернутися з виконавчим документом для примусового виконання рішення: до державного або приватного виконавця.
Якщо виникли запитання щодо автоматичного арешту коштів боржників, умов користування арештованими рахунками, визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій, а також щодо зняття арешту з банківських рахунків, необхідно звернутися безпосередньо до державного або приватного виконавця.
Кожен випадок є унікальним, а отже відповіді на низку запитань вам зможе надати тільки виконавець, який веде справу, зазначають у Мін’юсті.
Також у відомстві звертають увагу, коли приходить повідомлення про накладення арешту на банківські рахунки — контакти виконавця або відділу Державної виконавчої служби можна знайти саме в повідомленні. В першу чергу, звертатися необхідно за вказаними контактами.
Міністерство юстиції пояснило, як знайти актуальні контакти державного виконавця на прикладі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ):
Також зазначається, що можна звернутися за єдиним номером телефону «гарячої лінії» органів державної виконавчої служби: 0 800 356 917.
"До функцій call-центру належать невідкладне вирішення порушених заявниками питань, які не потребують додаткового вивчення, або ж надання відомостей, які містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження (надання реквізитів рахунків, контактних даних органів ДВС, суми заборгованості, підстав накладення арешту тощо). Телефонна гаряча лінія працює на прийом та розгляд звернень виключно у телефонному режимі", - додали у відомстві.
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