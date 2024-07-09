Практика судов
  1. В Украине

Минюст объяснил, как найти своего государственного исполнителя

12:35, 9 июля 2024
Если есть вопросы автоматического ареста средств должников, условий пользования арестованными счетами, определения текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, следует обратиться непосредственно к государственному или частному исполнителю.
Минюст объяснил, как найти своего государственного исполнителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции объясняют, как найти своего государственного исполнителя.

Исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) включает в себя совокупность действий определенных в Законе Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) органов и лиц, направленных на принудительное исполнение решений и проводимых на основаниях, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией Украины,этим Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами.

Взыскатель может выбрать к кому обратиться с исполнительным документом для принудительного исполнения решения: к государственному или частному исполнителю.

Если возникли вопросы автоматического ареста средств должников, условий пользования арестованными счетами, определения текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, а также снятия ареста с банковских счетов, необходимо обратиться непосредственно к государственному или частному исполнителю.

Каждый случай уникален, а значит ответы на ряд вопросов вам сможет предоставить только исполнитель, который ведет дело, отмечают в Минюсте.

Также в ведомстве обращают внимание, когда приходит уведомление о наложении ареста на банковские счета — контакты исполнителя или отдела Государственной исполнительной службы можно найти именно в сообщении. В первую очередь обращаться необходимо за указанными контактами.

Министерство юстиции объяснило, как найти актуальные контакты государственного исполнителя на примере Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев):

  • Зайдите на вебсайт Министерства юстиции и перейдите на вкладку «Вебсайты межрегиональных управлений юстиции» (найдете перечень межрегиональных управлений Минюста).
  • Выберите межрегиональное управление, в сферу управления которого относится ваша область, и перейдите на его вебсайт.
  • Сверху на главной странице межрегионального управления на вкладке «Об управлении» выберите «Структура управления».
  • Перейдите на вкладку «Территориальные отделы и конторы» и выберите «Территориальные отделы государственной исполнительной службы».
  • Найдите необходимый отдел ДВС (например, в Киеве) и свяжитесь с ответственными лицами по указанным контактам.

Также отмечается, что можно обратиться за единственным номером телефона "горячей линии" органов государственной исполнительной службы: 0800356917.

"К функциям call-центра относятся безотлагательное решение поднятых заявителями вопросов, не требующих дополнительного изучения, или предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной системе исполнительного производства (предоставление реквизитов счетов, контактных данных органов ГИС, суммы задолженности, оснований наложения ареста и т.п.). Телефонная горячая линия работает на прием и рассмотрение обращений исключительно в телефонном режиме", - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая – представитель ТЦК

Мужчины, которые ходили уточнять данные в ТЦК до 18 мая, должны были провести такое уточнение и после 18 мая, иначе получат штраф – пресс-секретарь ТЦК.

Экзамен для 105 судей, не прошедших квалификационное оценивание: известны новые даты тестирования

Тестирование на знание норм права в рамках квалификационного экзамена начнется с 30 июля.

Кабмин отсрочил взятие на военный учет студентов, выехавших за границу с ТОТ или территории активных боевых действий

Лицам, выбывшим за границу с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий, и планирующих зачисление на обучение, отсрочили постановку на военный учет, но в другие нормы постановления изменения не внесли.

«Голый» оклад судей Верховного Суда могут поднять со 157,6 тысячи до 227,1 тысячи грн – Комитет рекомендует унифицировать прожиточный минимум для расчета окладов

В Комитете по правовой политике предлагают поднять величину для расчета окладов судей с 2102 грн до «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн, что позволит их повысить.

Законодательством установлен запрет на смену места жительства без разрешения руководителя ТЦК, а не запрет на передвижение по Украине – решение суда

Можно ли считать выезд в другую местность выездом на другое место жительства без разрешения начальника ТЦК – мужчина обжаловал штраф ТЦК в суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України