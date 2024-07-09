Минюст объяснил, как найти своего государственного исполнителя

Если есть вопросы автоматического ареста средств должников, условий пользования арестованными счетами, определения текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, следует обратиться непосредственно к государственному или частному исполнителю.

В Министерстве юстиции объясняют, как найти своего государственного исполнителя.

Исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) включает в себя совокупность действий определенных в Законе Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) органов и лиц, направленных на принудительное исполнение решений и проводимых на основаниях, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией Украины,этим Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами.

Взыскатель может выбрать к кому обратиться с исполнительным документом для принудительного исполнения решения: к государственному или частному исполнителю.

Если возникли вопросы автоматического ареста средств должников, условий пользования арестованными счетами, определения текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, а также снятия ареста с банковских счетов, необходимо обратиться непосредственно к государственному или частному исполнителю.

Каждый случай уникален, а значит ответы на ряд вопросов вам сможет предоставить только исполнитель, который ведет дело, отмечают в Минюсте.

Также в ведомстве обращают внимание, когда приходит уведомление о наложении ареста на банковские счета — контакты исполнителя или отдела Государственной исполнительной службы можно найти именно в сообщении. В первую очередь обращаться необходимо за указанными контактами.

Министерство юстиции объяснило, как найти актуальные контакты государственного исполнителя на примере Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев):

Зайдите на вебсайт Министерства юстиции и перейдите на вкладку «Вебсайты межрегиональных управлений юстиции» (найдете перечень межрегиональных управлений Минюста).

Выберите межрегиональное управление, в сферу управления которого относится ваша область, и перейдите на его вебсайт.

Сверху на главной странице межрегионального управления на вкладке «Об управлении» выберите «Структура управления».

Перейдите на вкладку «Территориальные отделы и конторы» и выберите «Территориальные отделы государственной исполнительной службы».

Найдите необходимый отдел ДВС (например, в Киеве) и свяжитесь с ответственными лицами по указанным контактам.

Также отмечается, что можно обратиться за единственным номером телефона "горячей линии" органов государственной исполнительной службы: 0800356917.

"К функциям call-центра относятся безотлагательное решение поднятых заявителями вопросов, не требующих дополнительного изучения, или предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной системе исполнительного производства (предоставление реквизитов счетов, контактных данных органов ГИС, суммы задолженности, оснований наложения ареста и т.п.). Телефонная горячая линия работает на прием и рассмотрение обращений исключительно в телефонном режиме", - добавили в ведомстве.

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