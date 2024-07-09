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Что празднуют 9 июля и какие памятные события произошли в этот день

10:19, 9 июля 2024
9 июля отмечается Международный день уничтожения оружия и День рыбака в Украине.
Что празднуют 9 июля и какие памятные события произошли в этот день
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Во вторник, 9 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня украинцы празднуют День рыбака. Профессиональный праздник, установленный 22 июня 1995 года. Главная цель – привлечение внимания общества к рабочим рыбного хозяйства, а также благодарности им за деятельность.

Также сегодня - Международный день уничтожения оружия. Был основан в 2001 году по инициативе ООН. Это событие связано с негативными последствиями проведения долгосрочных вооруженных конфликтов в странах на юго-востоке Европы.

После урегулирования конфликтов в этом регионе отмечалось большое количество оружия, которое превышало потребность, находилось в незаконном владении и использовалось для преступной деятельности, что часто приводило к человеческим жертвам.

А еще 9 июля – День моды. Впервые праздник отпраздновали в США в 2016 году.

Кроме этого, в Аргентине празднуют День независимости, а в Австралии – День Конституции.

Верующие чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Памятные события:

  • 1900 - Королева Виктория одобрила Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года);
  • 1955 - Основано Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность (опубликован Манифест Рассела-Эйнштейна);
  • 1961 - В Виннипеге (Канада) открыт памятник Т. Г. Шевченко;
  • 1972 - В окрестностях села Крестище (Харьковская область) провели первый в Украине ядерный взрыв (подземный);
  • 2002 - Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз;
  • 2006 - Финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии. Италия в серии послематчевых пенальти побеждает Францию и в четвертый раз становится чемпионом мира;
  • 2018 - Саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписано соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

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