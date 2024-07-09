Что празднуют 9 июля и какие памятные события произошли в этот день

Во вторник, 9 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня украинцы празднуют День рыбака. Профессиональный праздник, установленный 22 июня 1995 года. Главная цель – привлечение внимания общества к рабочим рыбного хозяйства, а также благодарности им за деятельность.
Также сегодня - Международный день уничтожения оружия. Был основан в 2001 году по инициативе ООН. Это событие связано с негативными последствиями проведения долгосрочных вооруженных конфликтов в странах на юго-востоке Европы.
После урегулирования конфликтов в этом регионе отмечалось большое количество оружия, которое превышало потребность, находилось в незаконном владении и использовалось для преступной деятельности, что часто приводило к человеческим жертвам.
А еще 9 июля – День моды. Впервые праздник отпраздновали в США в 2016 году.
Кроме этого, в Аргентине празднуют День независимости, а в Австралии – День Конституции.
Верующие чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Памятные события:
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