Що святкують 9 липня та які пам’ятні події сталися

9 липня відзначається Міжнародний день знищення зброї та День рибалки в Україні.

У вівторок, 9 липня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні українці святкують День рибалки. Професійне свято, яке було встановлене 22 червня 1995 року. Головна мета - привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, а також подяки їм за діяльність.

Також сьогодні Міжнародний день знищення зброї. Був започаткований 2001 року за ініціативи ООН. Ця подія пов'язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах на південному сході Європи.

Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні наголошувалося на наявності великої кількості зброї, яка перевищувала потребу, перебувала у незаконному володінні та використовувалася для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв.

А ще 9 липня День моди. Вперше свято відсвяткували в США 2016 року.

Крім цього, в Аргентині святкують День незалежності, а в Австралії - День Конституції.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

Пам’ятні події:

1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створено нову державу Федерація Австралії (з 1 січня 1901);

1955 - Засновано Пагуошський рух вчених за мир, роззброєння та міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна);

1961 – У Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 - На околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 - Організація Африканської Єдності, яка об'єднує 53 держави Африки, офіційно перетворена на Африканський союз;

2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 - Саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

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