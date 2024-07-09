Що святкують 9 липня та які пам’ятні події сталися

У вівторок, 9 липня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні українці святкують День рибалки. Професійне свято, яке було встановлене 22 червня 1995 року. Головна мета - привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, а також подяки їм за діяльність.
Також сьогодні Міжнародний день знищення зброї. Був започаткований 2001 року за ініціативи ООН. Ця подія пов'язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах на південному сході Європи.
Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні наголошувалося на наявності великої кількості зброї, яка перевищувала потребу, перебувала у незаконному володінні та використовувалася для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв.
А ще 9 липня День моди. Вперше свято відсвяткували в США 2016 року.
Крім цього, в Аргентині святкують День незалежності, а в Австралії - День Конституції.
Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
Пам’ятні події:
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